Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz - Son Dakika

Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz

19.03.2021 21:38
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri' açılış törenine katıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri' açılış törenine katıldı. Şentop, "Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile Tekirdağ İl  Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla koronavirüs tedbirleri ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Osman Tabak Kapalı Pazaryeri' açılışına katıldı.

'PAZARLAR ŞEHRİN GELİŞMİŞLİĞİNİ GÖSTEREN BİR TAKIM VİTRİNLER GİBİDİR'Açılış öncesi Tekirdağ'daki çocukluk anılarını anlatarak konuşmasına başlayan Şentop, "Burada bugün açılışını yaptığımız Pazar yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ben Tekirdağ'da liseyi bitirene kadar yaşadım. Perşembe günleri Kolordu Caddesi'nde pazar kurulurdu. Okula giderken de zaman zaman pazara alışveriş için giderdim. Tabi onun o zamanlardaki ilk küçük halini daha sonra zamanla büyüdü, o cadde içerisinde yukarıda Muratlı caddesinin de birleştiği yere kadar uzadığı zamanlar oldu. Ayrıca imam hatip lisesinede öğrenci olduğum için okula gidip gelirken de, Perşembe günleri daha sonra ortaya çıkan sıkıntıları da yaşadık. Pazara yük getiren, taşıyan araçların park edecekleri yerler ayrı bir sorun, yine gidip gelmek, pazarın yetersizliği sebebiyle tezgahların taşınması gibi sorunlar. Tekirdağ o tarihlerden bu zamana kadar çok büyüdü, nüfusumuz arttı. Süleymanpaşa ilçemizin nüfusu çok arttı. Farklı ihtiyaçlar doğdu ama burada da vakti zamanında ilk kurulduğu zaman rahmetli 'Osman Tabak' zamanında açıldığında alışveriş için geldiğimiz oldu. Bu sokaktan geçip gidiyoruz sürekli, Aslında pazarlar özellikle bu tür açık pazarlar şehirlerin gelişmişliğini de gösteren bir takım vitrinler gibi hem buralarda tezgah açan malını satmaya çalışan esnafımız hem de alışveriş yapan vatandaşlar bakımından bu imkanların bir şehrin gelişmişliği ile ilgili gösterge olduğunu da düşünüyorum. Buradaki hizmet aslında bir başlangıç olarak kabul etmek kaydıyla tabii ki inşallah arkası gelecektir. Süleymanpaşa ilçemizin daha geniş manada tüm ilçelerimizin Tekirdağ'ımızın güzel, konforlu alışveriş imkanı sağlayan mekanlara ihtiyaç var" dedi.'SİYASİ PARTİ FARKI OLMAKSIZIN TEKİRDAĞ'A HİZMET NOKTASINDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'Tekirdağ'ın 4 ulaşım ağının kullanabilmesi ve sanayi kenti olması nedeniyle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Şentop, "Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim Tekirdağ'ımız Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Sadece güzelliği ile değil, coğrafi konumu itibarı ile imkanlar bakımından önemli. Hem kara yolunun hem demir yolunun hem hava yolunun hem deniz yolunun. Dördünün birden ortak olarak kullanılabildiği bir şehir Tekirdağ'ımız. Bunun ötesinde bir sanayi şehri olması hasabiyle de Türkiye'mizin ekonomisine büyük katkı sağlayan üretimi sebebiyle ve bu üretimin ortaya çıkarmış olduğu vergi sebebiyle bütçemize de çok büyük katkı sağlayan bir şehrimiz. Biz Tekirdağ'ın bir evladı olarak Tekirdağ'a hizmeti öncelik olarak görüyorum. Bu benim şuan ki içerisinde bulunduğum, taşıdığım sıfat buna engel değil. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım ama Tekirdağ'a bir ayrıcalık yapmıyorum sadece bugüne kadar Tekirdağ'ın eksik kalan bazı hizmetlerinin tamamlanması, Türkiye'deki diğer şehirlerimizin illerimizin almış olduğu hizmet nispetinde, Tekirdağ'ın ekonomimize katkısı nispetinde hizmetleri alabilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoksa ilave Tekirdağ'ın hakkı olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Hakkı olanı talep ediyoruz sadece. Bu konuda da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, bütün belediye başkanlarımızla siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız" şeklinde konuştu.'BELEDİYE İMKANLARIYLA YAPILDI'Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri Açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de pazaryerinin tamamının belediye imkanlarıyla yapıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Şu gördüğünüz kapalı alan 1,5 milyon liraya mal oldu. Yalnız üstüne basarak söylemem gereken bir şey var. Bunun haricindeki her şeyi Süleymanpaşa'nın birbirinden çalışkan kıymetli belediye personeli tarafından yapıldı. Maliyetinin düşük olmasının sebebi işin tamamını ihale etmememiz. Belediyede çalışan arkadaşlarımız tarafından yapılacak kısmının kendimiz yapmasından kaynaklı bugün ki yaklaşık bu pazarın aynısını yapmaya kalksak, tamamını ihale  etmiş olsak 4,5 milyon lira maliyetinde olacaktı. Herkes diyor Cüneyt Parayı nereden alıyor? 'Cüneyt aslında parayı bulmuyor, parayı tutumlu kullanıyor' diyelim biz buna" dedi.


Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz
Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz

Mustafa Şentop, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
İzmir'de damat dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı İzmir'de damat dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı         
23:01
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı         
22:39
Aracının içinde bileklerini kesen yaşlı adam hayatını kaybetti Aracının içinde bileklerini kesen yaşlı adam hayatını kaybetti         
22:20
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan         
22:02
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü         
20:40
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 23:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop: Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei