Şentop: "(Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop: '(Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi... - Son Dakika

Şentop: "(Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi...

6 saat önce

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (1)

Şentop: (Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi...

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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