Şentop'tan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop'tan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika

Şentop'tan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şartlar değişse de, hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin temel...

Şentop'tan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şartlar değişse de, hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin temel şartı olduğuna inanıyorum" dedi.

Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, gazetecilerin yasal hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini çizen 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun kabul edilişinin 59'uncu yılına girildiğini hatırlatarak, gazetecilerin gününü kutladı. Şentop, mesajında şöyle dedi: "Hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa ettiklerini biliyorum. Dijital teknolojinin gelişip yaygınlaştığı süreçte çalışma şartları ve platformları giderek değişen gazetecilerin buna rağmen görevlerini büyük bir gayret ve fedakarlıkla yerine getirmeye çalıştıklarını görüyorum. Şartlar değişse de, hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin temel şartı olduğuna inanıyorum. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları haberleştirme görev ve sorumluluğunu üstlenen gazetecilerimiz için daha iyi bir gelecek diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar kutluyorum."


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı
Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı

Son Dakika Haberleri
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
22:38 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Libya'da ateşkes çağrısı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
22:20 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına darbe - Son Dakika Haber
22:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da evladına kavuşan aileye mesaj - Son Dakika Haber
22:15 Öğrenciye demir çubuk ile vuran memur serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:50:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop'tan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]