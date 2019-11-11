TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'de son 17 yılda önemli ölçüde fidan dikimi, ağaçlandırma çalışması var. Bunu daha da artırmamız lazım." dedi.

Şentop, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına, TBMM Kabatepe Parkı'na 11 fidan dikerek destek verdi.

Şentop, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki 2023 yerde 11 milyon fidanın dikildiğini belirtti.

Kampanyanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığını anımsatan Şentop, "İki gün içinde fidanların hepsi ayrıca sahiplenildi. Fidanlarla ilgili 14 milyona yakın da bir talep var." diye konuştu.

TBMM Kabatepe Parkı'nın, Meclisin en güzel mekanlarından olduğunu, burada 88 farklı çeşitte ağacın bulunduğunu dile getiren Şentop, parkta ayrıca Türkiye'nin her bölgesinden getirilen, bir kısmı da Ankara şartlarında yetişmeyen bazı bitkilerin yer aldığını söyledi.

Parkta, ağaç dışında çalılık olarak nitelendirilebilecek farklı türdeki bitkilerle 287 farklı çeşit bitki bulunduğunu aktaran Şentop, "Burası milletvekillerimizin de çok sevdiği, yürüyüş yaptığı mekanlardan biri. Biz de bu çalışmaya, faaliyete iştirak etmek için 11 fidan diktik. Diktiğim fidan Toros Sediri. En kısa zamanda bunun büyüyüp gölge veren ağaca dönüştüğünü göreceğiz." dedi.

Türkiye'de son 17 yılda önemli ölçüde fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışması yapıldığına, bunun daha da artırılması gerektiğine işaret eden Şentop, bu anlamda 11 "Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasının farkındalık oluşturulması açısından önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Bu arada TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan Atlas da fidan dikerek can suyu verdi.