Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanlarına 'koronavirüs' mektubu - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanlarına koronavirüsle mücadele mektubu göndererek, dayanışma mesajı verdi.

Meclis Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı olarak, üye 44 ülkenin parlamento başkanlarına koronavirüsle mücadele mektubu gönderdi. Mektupta, koronavirüsün küresel salgın aşamasına ulaştığına dikkat çeken Şentop, Türkiye'nin yardım iletmeye hazır olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Şentop, mektupta şunları kaydetti: "Bu kritik ve benzeri görülmemiş durumda dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve ülkelerle, özellikle de Covid-19 ile yoğun bir şekilde mücadele eden Asyalı dostlarımızla yürekten dayanışma içinde olduğumuzu ifade eder, bu son derece tehlikeli ve yıkıcı virüsü en kısa sürede yenmek ve yok etmek için mütevazı yardımlarımızı kendilerine her şekilde iletmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu ölümcül tehdidin evrensel bir salgın olması dolayısıyla tüm ilgili parlamentolar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir dizi kolektif ve uyumlu önlemlerin alınmasının, şekillenmesinin ve daha fazla gecikme yaşanmadan hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyorum. İnsanlığı bu tehdidin pençesinden kurtarmak için tek vücut ve tutarlı bir şekilde karar vermemizi engelleyen ikili veya çok taraflı her türlü engeli bir kenara koymaya davet ediyorum. Tüm uluslararası ortak önlemlerin alınmasını derinden destekliyorum."