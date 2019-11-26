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Şentop'tan Bosna Hersek ve Arnavutluk paylaşımı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Bosna Hersek'te yaşanan depremlerden dolayı dost ve kardeş iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA
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