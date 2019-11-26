Son Dakika Haberleri: Şentop'tan Bosna Hersek ve Arnavutluk paylaşımı
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Şentop'tan Bosna Hersek ve Arnavutluk paylaşımı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Şentop'tan Bosna Hersek ve Arnavutluk paylaşımı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.


TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Bosna Hersek'te yaşanan depremlerden dolayı dost ve kardeş iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Bosna - Hersek, Mustafa Şentop, Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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