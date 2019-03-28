Son Dakika Haberleri: Şentop'tan Edirne Belediye Başkanı'na 15 Temmuz'da Kadeh Kaldırma Tepkisi

Şentop'tan Edirne Belediye Başkanı'na 15 Temmuz'da Kadeh Kaldırma Tepkisi

47 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Maalesef Trakya'da Edirne'de Belediye Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kadeh kaldırıldığı bir görüntü düştü.

Şentop'tan Edirne Belediye Başkanı'na 15 Temmuz'da Kadeh Kaldırma Tepkisi, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Maalesef Trakya'da Edirne'de Belediye Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kadeh kaldırıldığı bir görüntü düştü. Çok üzücü bir durum. Bu bir parti meselesi değildi. Hepimiz biliyoruz Türkiye birçok darbe yaşadı. Türkiye'yi istila teşebbüsüydü. Ülkemizi ortadan kaldırmak için dışarıdan müdahalelerle FETÖ'cü hainlerin teşebbüsüydü. Öyle içki içerek, kadeh kaldırarak karşılayan bir anlayışı üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir zihniyeti anlayışı, kınıyorum, lanetliyorum. Bu anlayışın Trakya'dan çıkması çok üzücü" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çerkezköy ilçesinde Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şubesi tarafından düzenlenen programa katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç şarkıları söylediği görüntülere de tepki gösterdi. 15 Temmuz'un ülkeyi işgal girişimi olduğunu belirten Şentop, görüntüleri üzüntüyle karşıladıklarını ve olayı kınadığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, Türkiye'nin oyun kurucu bir ülke konumuna geldiğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz zamanın ve mekanın hakkını vermeliyiz. Bu bakımdan Türkiye'nin avantajları var. 17 yıldır Türkiye oyun kurucu bir ülke haline geldi. Dünyada oyun kurucu ülke sayısı az. Birçok ülke başkalarının kurduğu oyunlarda yer alıyor. ABD, Suriye'de oyun kurmaya çalıştı, başarılı olamadı. Oyun kuruculukta başarılı olabilmeniz için güçlü olmanız gerekiyor. Türkiye küresel ekonomide yerini aldı. Burada da bizde olmayan parametrelerle ekonomi işlemeye başlıyor. ABD mesela kendisi basıyor doları. 2002'de bol bol dolar bastı, birçok ülkenin ekonomisi battı. Şimdi de o dolarlarını topluyor. Bu da dünyada ekonomiyi etkiliyor. Bizim uluslararası alanda da yeni bir sistemi kurmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız dünyada ilk defa kendi para birimlerimizle alışveriş yapmamızı önerdi. Ondan bir süre sonra Rusya, Hindistan ve Çin kabul etti. Bu alanda mesafe alınması gerekiyor. Ağustos'ta bir ekonomik sıkıntı yaşadığımızda Cumhurbaşkanımız 'Saldırı altındayız' demişti. Birileri bunu komplo teorisi falan demeye başladılar. Fakat bu öyle değil" diye konuştu.

"Kınıyorum, lanetliyorum"

Şentop, 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunanlara yönelik Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kadeh kaldırdığı görüntülere de tepki gösterdi. Şentop, "Maalesef Trakya'da Edirne'de Belediye Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kadeh kaldırıldığı bir görüntü düştü. Çok üzücü bir durum. Bu bir parti meselesi değildi. Hepimiz biliyoruz Türkiye birçok darbe yaşadı. 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal teşebbüsüydü. Ülkemizi ortadan kaldırmak için dışarıdan müdahalelerle FETÖ'cü hainlerin teşebbüsüydü. Öyle içki içerek, kadeh kaldırarak bunu karşılayan bir anlayışı üzüntüyle karşılıyorum. Kınıyorum, lanetliyorum. Bu anlayışın Trakya'dan çıkması çok üzücü" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Politika
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