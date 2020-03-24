Şentop'tan eski TBMM Başkanı Yıldırım'ın kayınvalidesi için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop'tan eski TBMM Başkanı Yıldırım'ın kayınvalidesi için taziye mesajı - Son Dakika

Şentop'tan eski TBMM Başkanı Yıldırım'ın kayınvalidesi için taziye mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop'tan eski TBMM Başkanı Yıldırım'ın kayınvalidesi için taziye mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında "Önceki TBMM Başkanımız, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi, Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin annesi Havva Yıldırım'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Meclis Başkanı Şentop'un, Yıldırım'ı da telefonla arayarak taziyesini bildirdiği belirtildi.

Binali Yıldırım, Havva Yıldırım, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:44 Kaynak: AA

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