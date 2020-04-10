Şentop'tan milletvekillerine 'sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop'tan milletvekillerine 'sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika

Şentop'tan milletvekillerine 'sosyal mesafe' uyarısı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ceza İnfaz Yasası görüşmelerinde Genel Kurul'da yaşanan tartışmalara ilişkin, "Covid-19 salgınıyla ilgili olarak başta sosyal mesafe olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiye ettiği hususlara dikkat etmelerini hatırlatıyorum" diyerek...

Şentop'tan milletvekillerine 'sosyal mesafe' uyarısı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ceza İnfaz Yasası görüşmelerinde Genel Kurul'da yaşanan tartışmalara ilişkin, "Covid-19 salgınıyla ilgili olarak başta sosyal mesafe olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiye ettiği hususlara dikkat etmelerini hatırlatıyorum" diyerek milletvekillerine çağrıda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te yeni yapılan güvenlik kapısı nizamiye binasını ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şentop, Emniyet Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle burada görevli olan emniyet mensuplarının gününü tebrik etti. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şentop, Ceza İnfaz Yasası görüşmeleri sırasında Genel Kurul'da yaşanan tartışmalara ilişkin, birçok yerde faaliyetler yavaşlamış ve durdurulmuş iken Meclis'te aynı yoğunlukta çalışmaların sürdüğünü belirterek, bunun fedakarca bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. Şentop, şöyle konuştu: "Ancak içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetlerini de dikkate almamız gerekiyor. Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetini dikkate almadan bazı tartışmalar, yakın mesafe hareketler oluyor. Ben bu konuda arkadaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum; İçinde bulunduğumuz şartları düşünerek hareket etmekte fayda var. Covid-19 salgınıyla ilgili olarak başta sosyal mesafe olmak üzere çalışma şartlarıyla ilgili olarak da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiye ettiği hususlara dikkat etmelerini buradan tekrar hatırlatıyorum, çağrıda bulunuyorum. Meclis hem milletvekillerimizin kendi sağlığı bakımından hem de Meclis'in milletimiz tarafından da takip edilen örneklik durumu var, bunu da dikkate alarak hareket etmelerini buradan tekrar ifade etmek isterim."


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:26 Kaynak: DHA

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