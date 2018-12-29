Şentop'tan, Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.



Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve akademisyenler hazır bulundu.,



Rektör Şahin, cumhurbaşkanının takdiri ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörlüğüne atanarak, şehre ve ülkeye hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Üniversitemizin kentsel ve bölgesel anlamda sosyal ve kültürel değişimine öncülük etmek, kalkınmasını desteklemek, eğitim ve araştırmada öncü, şehir ile iç içe olan örnek bir eğitim kurumu noktasına getirmek için bugünden itibaren vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağımızın bilinmesini isterim. Bir bayrak devraldık, üniversitemizi hak ettiği saygın konumuna getirmek için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız." dedi.



TBMM Başkanvekili Şentop da yeni atanan rektörün bundan sonraki eğitim öğretim faaliyetlerinde üniversiteye, şehre ve ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceklerini düşündüğünü aktararak, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.



Şentop'un şeref defterini imzalaması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

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