Şentop'tan Somali mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop'tan Somali mesajı - Son Dakika

Şentop'tan Somali mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 Türk vatandaşının da yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop'tan Somali mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 Türk vatandaşının da yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabındaki mesajında, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırısında içlerinde 2 vatandaşımızın da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.


Mogadişu, Somali, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi
1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
22:36 SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri - Son Dakika Haber
22:35 Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika Haber
22:33 Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı - Son Dakika Haber
22:31 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarının yıkılma anı kamerada - Son Dakika Haber
22:18 Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop'tan Somali mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]