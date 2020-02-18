Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan azınlık" ifadesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan azınlık" ifadesine tepki Açıklaması

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınadığını ifade ederek, Batı Trakya Türklüğünün var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.

Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınadığını ifade ederek, Batı Trakya Türklüğünün var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir. Tarihimizin aziz nişanesi olarak Rumeli'de yaşayan kardeşlerimiz emin olsunlar ki Türkiye daima yanlarındadır." ifadelerine yer verdi.

Prokopis Pavlopulos, Karolos Papulias, Batı Trakya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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