Şentop'tan Zaho'daki Turistik Tesise Saldırıyla İlgili Açıklama: "Böyle Bir Saldırı En Çok Türkiye'yi Rahatsız Eder. Teröristlerin Yapma İhtimali...

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARABAYIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye sınırındaki Zaho'da bir turistik tesise yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili "Sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğuna Dışişleri Bakanlığımız da ifade etti. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da yapılan Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Meclis Başkanları toplantısı sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, Irak'ın kuzeyinde bulunan Türkiye sınırındaki Zaho'da bulunan bir turistik tesise ağır havan topu ile yapılan ve 8 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"SİVİLLERE YÖNELİK BÖYLE BİR SALDIRININ EN BAŞTA TÜRKİYE'Yİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ İFADE ETMEK İSTERİM"

"Öncelikle oradaki saldırıda vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesini uzun zamandır, on yıllardır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürüyor. Bunu azami dikkat gösteriyor. Bu hem siyasi hem hukuki anlamdaki hassasiyet Türkiye'nin elinde bulunmuş bulunan askeri imkanlar, teknolojik imkanlarla da yürütülebilir, sürdürülebilir bir hassasiyet. Uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye aranan ve Türkiye'de çok büyük katliamlar işlemiş, cinayetler işlemiş teröristleri münferiden tek tek olarak etkisiz hale getiriyor veya yargılanmak üzere Türkiye'ye getiriyor. Dolayısıyla teröristlere karşı yürütülen insani ve hukuki hassasiyetler içerisinde bir mücadele var. ve bu mücadeleyi yürütebilecek teknolojik kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu konuda zaten Dışişleri Bakanlığımızın da açıklaması oldu. Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğuna Dışişleri Bakanlığımız da ifade etti. Ben tekrar başsağlığı ve taziyelerimi iletmek istiyorum."

"TERÖRİSTLERİN YAPMASI İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR"

TBMM Başkanı, "Askeri kaynaklar bu olayın terör saldırısı olduğu nitelendiriyor sizin böyle bir bilginiz var mı" sorusu üzerine de "Böyle bir ihtimal çok yüksek bir ihtimal. Zaten Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor bu" dedi.

"BU KONUDA SİYASİ AÇIKLAMA YAPMALARINI SAMİMİYETSİZ BULUYORUM"

HDP'nin TBMM'nin acilen toplanması yönündeki çağrısı üzerine de Şentop şunları söyledi:

"Meclis'in toplanmasının usulü belli. Bu tür şeyler siyasi mesajlardır. Bugüne kadar teröristlerin PKK, YPG terör örgütünün sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu birçok eylem meydana geldi. Bunlarla ilgili Meclis'i toplantıya çağırmak bir yana herhangi olağan bir toplantıda görüş beyan etmedikleri gibi bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu konuda bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarında çok yanlış ve samimiyetsiz buluyorum."