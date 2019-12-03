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Şentop: "(Termik santrallerle ilgili düzenleme) Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır"
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)
Şentop: "Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır. Kısmi veto. Bir maddeyle ilgili veto yetkisini kullanmıştır"
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