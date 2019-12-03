Son Dakika Haberleri: Şentop: "(Termik santrallerle ilgili düzenleme) Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır"
Son Dakika Güncel Şentop: '(Termik santrallerle ilgili düzenleme) Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır' - Son Dakika

Şentop: "(Termik santrallerle ilgili düzenleme) Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır"

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)

Şentop: "Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır. Kısmi veto. Bir maddeyle ilgili veto yetkisini kullanmıştır"

Şentop: (Termik santrallerle ilgili düzenleme) Sayın Cumhurbaşkanımız veto yetkisini kullanmıştır

Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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