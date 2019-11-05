Son Dakika Haberleri: Şentop, Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Şentop, Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Şentop, Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Tokyo'da bulunan Meclis Başkanı Şentop, şehirdeki tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Şentop, YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna'dan, kültür merkezinin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan "19. Yüzyılda Yıldız Sarayı'ndan Japonya'ya bakmak" konulu sergiyi gezen Şentop, kültür merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şentop, Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997'de yeniden inşa edilen ve örnek yapıtlardan olan Tokyo Camisi'ni de ziyaret etti.

Meclis Başkanı Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret edenlerin özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri olan Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Muhammet Raşit Alas ile sohbet etti.

Şentop, Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Mustafa Şentop, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:05 Kaynak: AA
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