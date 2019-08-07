Şentop: "Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda hamleler yapan yeni ve diri bir aktör olarak öne...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:05 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti. (2)
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