Son Dakika Haberleri: Şentop: "Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda hamleler yapan yeni ve diri bir aktör olarak öne...
Son Dakika Güncel Haber

Şentop: "Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda hamleler yapan yeni ve diri bir aktör olarak öne...

56 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti. (2)
Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı
HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentop: "Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda hamleler yapan yeni ve diri bir aktör olarak öne...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]