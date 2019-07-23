Şentop: "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve bir insanlık davasının adıdır"
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Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye ve plaket takdimleri Toplu fotoğraf çekimi ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye ve plaket takdimleri
Toplu fotoğraf çekimi ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu. (4)
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