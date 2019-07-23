Son Dakika Haberleri: Şentop: "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve bir insanlık davasının adıdır"
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Şentop: "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve bir insanlık davasının adıdır"

4 dakika önce

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye ve plaket takdimleri Toplu fotoğraf çekimi ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye ve plaket takdimleri
Toplu fotoğraf çekimi ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu. (4)
Şentop: Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve bir insanlık davasının adıdır
Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:29 Kaynak: AA
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