Son Dakika › Güncel › Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3) - Son Dakika
Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)
6 saat önce
GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:54 Kaynak: DHA
GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu. Şentop, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan Gök Medrese'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şentop'a incelemeleri sırasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da eşlik etti. Gök Medrese'deki incelemenin ardından il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop daha sonra hava yoluyla kentten ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı Karamollaoğlu'ndan Rabia Naz'ın babasının gözaltına alınmasına tepki: Adeta gözdağı vermektedirler