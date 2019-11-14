TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine bu ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir." dedi.

Sivas Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretin yaşanan birtakım olaylar sebebiyle uzun bir süre değerlendirildiğini vurgulayan Şentop, "Öncesinde Cumhurbaşkanımızın Trump ile yapmış olduğu telefon görüşmesi neticesinde önemli bir ziyaret olacağı anlaşılınca gitmeye karar verildi. Dün akşam uzun süren ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Açıklamaları hep beraber izledik. Ben çok mesafe alındığı kanaatindeyim. Bunun ilk meyvesi de Amerikan senatosunda 1915 olaylarıyla ilgili teklifin gündeme alınmaması." ifadelerini kullandı.

Şentop, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin temel probleminin, Türkiye'yi dışarıdan takip eden kaynaklardan veya Türkiye'nin hasmı olan kaynaklardan değerlendirmeye çalışmaları olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hepsinde de hatalı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den dinlemenin önemli olduğunu her zaman ifade ettik. İki hafta önce Strazburg temaslarımda bunu gördüm. Birtakım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı olacak doğru bilgiler, gerçek bilgiler yok ellerinde. Bu şekilde olunca gerçekçi politikalar üretmeleri de mümkün olmuyor. Bu bakımdan ziyaretin, doğru bilgilerin aktarılması bakımından önemli olduğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir."