Son Dakika Haberleri: Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir
Son Dakika Politika Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir - Son Dakika

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak, "Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum.

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir, System.String[]
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak, "Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bir dizi ziyaretler yapmak üzere Sivas'a geldi. Öğle namazını Ulu Camii'nde kılan Şentop, daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Başkan Şentop, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı ziyaret çok önemli bir ziyaretti. Öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle gidip gitmeme konusu uzunca değerlendirildi. Fakat öncesinde yine Trump ile yapmış olduğu telefon görüşmesi neticesinde önemli bir ziyaret olacağı anlaşılınca gitmeye karar verdi. Dün akşam uzun süren heyetler arası görüşmeler yapıldı. Açıklamaları hep beraber izledik. Ben çok önemli mesafe alındığı kanaatindeyim. İlk meyvesi de Amerika senatosunda 1915 olayları ile ilgili teklifin gündeme alınmaması, görüşülmemesi olmuş oldu. Türkiye ile ilgili Avrupa ülkeleri de, Amerika da temel problem bu farklı kaynaklardan, Türkiye'yi dışarıdan takip eden kaynaklardan veya Türkiye'nin hasmı olanların beyanlarından Türkiye'yi değerlendirmeye çalışıyorlar. Hepsinde de hatalı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den dinlemenin her zaman önemli olduğunu ifade ettik. Benim de bundan 2 hafta önce Strazburg'da temaslarımda da bunu gördüm. Bir takım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı olacak doğru bilgiler ve gerçek bilgiler ellerinde yok. Tabi bu şekilde olunca gerçekçi politikalar üretmeleri de mümkün olmuyor. Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir."


- Sivas
Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti!
Türkiye-İzlanda maçını 48 bin kişi izledi 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:53:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]