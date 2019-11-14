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Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)

7 saat önce

GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu.

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3), System.String[]

GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu. Şentop, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan Gök Medrese'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şentop'a incelemeleri sırasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da eşlik etti. Gök Medrese'deki incelemenin ardından il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, daha sonra hava yoluyla kentten ayrılarak Ankara'ya hareket etti.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:39 Kaynak: DHA
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