Son Dakika Haberleri: Şentop: "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımı Erzurum Kongresi'dir"
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Şentop: "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımı Erzurum Kongresi'dir"

1 saat önce

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik
Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. (1)
Şentop: Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımı Erzurum Kongresi'dir
Erzurum Kongresi, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:15 Kaynak: AA
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