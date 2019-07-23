Şentop: "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımı Erzurum Kongresi'dir"
1 saat önce
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.
Erzurum Kongresi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:15 Kaynak: AA
'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik
Erzurum Valisi Okay Memiş
'in konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. (1)
Son Dakika! İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi