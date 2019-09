Şentop: "Türkiye ekonomisinin yerinde saymasını isteyen güçlere karşı verdiğimiz mücadelede...

Ticaret Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen 32. Ahilik Haftası etkinlikleri, kapanış töreni ile tamamlandı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen kapanış töreni, Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kahramanlık türkülerini seslendirmesiyle başladı.

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ?Ahilik teşkilatının, mensuplarına birbirlerini öz kardeşleri kadar yakın hissettirdiğini, aynı zamanda da birbirlerine kefil, varis olacak kadar güven telkin ettiğini söyledi.

Ahiliğin çok fonksiyonlu bir teşkilat olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Barış zamanında ticari piyasayı düzenliyor, savaş zamanında sivil savunma görevini yerine getiriyor. ?Otoritenin kaybolduğu, nizamın bozulduğu durumlarda yönetim boşluğunu dolduruyor. Gereğinde itfaiye teşkilatı, gereğinde zaptiye görevi ifa ediyor. ?Ahilik, günümüz anlamında meslekte alaylı olmayı ifade ediyor. Temelinde usta-çırak ilişkisi yatıyor. Böylece hem meslek öğretiyor hem de değerlerin nesilden nesle aktarılması temin ediliyor."

Ahilik teşkilatının kendi iç ritüelleri, ceza sistemi ve bir yönetim şekli olduğuna işaret eden Şentop, "Sistematik biçimde yaşayan bu düzene adı verilen Ahi kelimesi Türkçe'mizde eli açık ve cömert anlamı kazanmışken, Arapça'da kardeş anlamını taşır. Şunu rahatlıkla söylemek mümkündür, Ahilik dar anlamıyla bir esnaf teşkilatlanmasının adıdır. Asıl Ahilik ise ideal insan ve toplum arayışının bir ifadesidir. Bu pencereden bakarsak esnaf teşkilatı anlamındaki Ahilik, ideal Ahilik arayışının bir parçasından ibarettir." diye konuştu.

"Her türlü güçlüğe rağmen önümüzü aydınlık görüyoruz." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Çünkü toplumsal hayatın sağlam, teorik ve pratik temellerine, tecrübesine sahibiz. Küllerin üzerine eğilip üfürmemiz ve alttaki cevheri bulmamız, oradaki koru uyandırmamız gerekiyor. İşte şimdi millet olarak her planda bunu yapmaya çalışıyor ve yapıyoruz. Sizin her birinizin vicdan ve umudunun temerküz ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili olarak hemen her dönemde iyileştirici çalışmalar yapmayı sürdürüyor ve sürdürecek. Bugün 81 ilimizde Ahi Evran ve onun bakışına eğilen, yüzyıllar öncesindeki çağrısına kulak veren programlar yapılıyor. Umulur ki esnafımız, tüccarımız, zanaatkarlarımız bu sese ses verir, bu ses kamusal hayatımızda yankı bulur."

?Bugün Türkiye'de 1 milyon 700 bine yakın esnaf bulunduğunu vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Üstelik esnafımızın 270 bine yakınını da kadınlarımız teşkil etmektedir. Kadınlarımızın iş hayatında olmaları, katma değer oluşturmada, istihdam yaratmada söz sahibi olmaları adına bu durumu son derece umut verici kabul ediyorum. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatımıza aktif bir şekilde katılmalarıyla birlikte kadın esnafımızın sayısının önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağına inanıyorum.?Bugün bir aileyi ortalama 4 kişi kabul ettiğimizde 7 milyona yakın kardeşimizin esnaflıktan geçimini temin ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca çalışanlarıyla birlikte bu sayı daha yukarılara çıkmaktadır.?Şurası iyi bilinmelidir ki her esnafımız aynı zamanda bir müteşebbistir. Sermayesi oranında hepsi yatırım ve girişim kabiliyetine sahiptir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik zorluklar karşısında esnafı ayakta tutmak için her türlü desteği verdiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Enflasyon canavarı ve faiz illetine karşı verdikleri mücadelede ne kadar haklı olduğuna hepiniz şahitsiniz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur cenderesinden kurtarmak için büyük bir gayretle mücadele ediyor. Onun bu mücadelesini boşa çıkarmak için uluslararası lobiler büyük bir direnç gösteriyor ama Türkiye, büyük ülke. Milletimiz büyük bir millet. Bizim dinamiklerimiz bu lobilerin direncini kıracak kadar güçlü. Türkiye ekonomisinin yerinde saymasını isteyen güçlere karşı verdiğimiz mücadelede inşallah başarıya ulaşacağız.?Bakın son birkaç ayda faizler yüzde 24'ler seviyesinden yüzde 12'ler seviyesine indi. ?Çift hanelere çıkan enflasyon yeniden tek hanelere doğru yaklaştı. Esnafımızın, iş hayatındaki insanlarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. Bu sıkıntıların sebeplerini ve müsebbiplerini de biliyoruz. Sıkıntıları aşmanın yolu, Türkiye'nin büyümesinden güçlenmesinden rahatsız olan, milletimize kasteden fitne odaklarının isteklerine uymak, onların taleplerine göre hareket etmek değildir. Sıkıntılar, yeni macera arayışlarıyla kişisel hırslarını her türlü millet menfaatinin üstünde tutanların denemeleriyle de aşılacak değildir."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Ahilik Haftası kutlamalarının bu öğretinin yaşanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlendiğini söyledi.

Akın, Anadolu'da bu medeniyetin oluşmasında Ahiliğin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, "Helal kazanca büyük önem veren, birlik ve beraberliğin kaynağı Ahilik sistemini yaşatmak hepimizin görevi." diye konuştu.

Ahilik ödülleri verildi

Konuşmaların ardından Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan "şed kuşanma" töreni canlandırıldı.

TBMM Başkanı Şentop, "Yılın Ahisi Ödülü"nü esnaf Şükrü Çalım'a, "2019 Yılı Ahilik Hizmet Ödülü"nü Milli Eğitim Bakanlığı adına Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'na takdim eti. "Yılın Kalfası" Ayşe Saka ve "Yılın Çırağı" Özgür Demirci'ye ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de TBMM Başkanı Şentop'a "Ahilik Onur Ödülü"nü takdim etti, şed kuşatarak, Ahi kaftanı giydirdi.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, milletvekilleri, esnaf ve sanatkar temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.