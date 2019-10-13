Şentop: "Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Salondan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:17 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
Salondan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına katıldı.
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