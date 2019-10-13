Son Dakika Haberleri: Şentop: "Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir"
Son Dakika Güncel Şentop: 'Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir'

Şentop: "Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir"

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Salondan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Salondan görüntüler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına katıldı.

Şentop: Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:17 Kaynak: AA
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