Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim" - Son Dakika

Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim"
10.12.2020 10:45
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi
Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı. (1)
Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."
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