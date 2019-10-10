Son Dakika Haberleri: Şentop: "Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir"
Son Dakika Güncel Şentop: 'Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir'

Şentop: "Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir"

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii çıkışında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii çıkışında açıklamalarda bulundu.

Şentop: Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir

Hacı Bayram Cami, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:31 Kaynak: AA
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