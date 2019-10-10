Şentop: "Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii çıkışında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:31 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii çıkışında açıklamalarda bulundu.
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