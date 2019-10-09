Şentop: türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, " Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.
ANKARA, -
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