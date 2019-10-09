Son Dakika Haberleri: Şentop: türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek
Son Dakika Güncel Şentop: türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek

Şentop: türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek

20 dakika önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.

Şentop: türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, " Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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