Şentop: türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek
1 saat önce
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:57 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, " Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.
"Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçiğin videosu paylaşım rekoru kırıyor Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi Türkiye turizmi için 5 milyar liralık tarihi kampanya YEP'te yer alan yeni sistemle çalışanlar iki kere emekli olacak