Şentop: "Türkiye olarak 2020-2021 Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi dönem... - Son Dakika

Şentop: "Türkiye olarak 2020-2021 Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi dönem...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi üyeleri ile videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi üyeleri ile videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıda konuştu. (3)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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