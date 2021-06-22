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Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1) - Son Dakika

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1)

22.06.2021 14:43

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'nda,17 maddelik nihai bildiri kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'nda,17 maddelik nihai bildiri kabul edildi.

Şentop, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen genel kurulun kapanışında yaptığı konuşmada, toplantının parlamentolar arasında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi bakımından faydalı neticelerle tamamlandığını söyledi.

GDAÜ PA katılımcıları olarak kabul edilen "Antalya Bildirisi" ile ülkeler arasındaki anlayış birliğini net bir şekilde ifade ettiklerini ve kayıtlara geçirdiklerini aktaran Şentop, Ankara olarak dönem başkanlığını tarafsızlık ve şeffaflık prensipleri temelinde yürütmeye itina gösterdiklerini dile getirdi. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel salgının en şiddetli dalgalarında, Asamblemizin temel prensiplerine sadık kalarak başkanlık ettiğimiz bu dönem, küresel siyasi ve ekonomik meselelerle birlikte çevre, toplum ve sağlık alanlarında ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler üretebilecek, kurumsallaşmış ve irade sahibi bir uluslararası platforma bir an evvel dönüşmemiz ihtiyacını tekrar idrak etmemizi sağladı. Bu adımları en yakın zamanda birlikte atmamız gerektiğini burada bir kere daha vurguluyorum."

Dönem başkanlığını Atina'ya bıraktıklarını belirterek başarılar dileyen Şentop, dönem başkanlığında kazanılan tecrübeleri paylaşmaya ve kendilerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Şentop, Güneydoğu Avrupa halklarının temsilcilerinin Antalya'da verimli istişareler gerçekleştirmelerini ve güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni etti.

17 maddelik nihai bildiri

Mustafa Şentop, kapanış programında GDAÜ PA Nihai Bildirisini okudu.

Bildiride, iyi komşuluk ilişkileri, istikrar, güvenlik, iş birliği, bölgesel dayanışma ve kapsayıcılık gibi ilkelere yer verildi.

GDAÜ Parlamenter Asamblesi'nin münferit katılımcılarının mevcut taahhütleri ve amaçlarına bağlı olarak bölgenin Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ve Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesine yönelik kararlılığının vurgulandığı bildiride, Güneydoğu Avrupa'daki bütün ekonomilerin ortak geleceğinin AB'de olduğu, GDAÜ Parlamenter Asamblesi'nin katılımcılarının AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılmasının öneminin en büyük öncelik olması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, siyasi diyalog, insanların hayatını doğrudan etkileyen ortak bölgesel sorunların ele alınması, bölge içi iş birliği ve dayanışmanın güçlendirmesi, Bölgesel İşbirliği Konseyi'nde (BİK), Güneydoğu Avrupa'da bölgesel iş birliğini bütün bölgeyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi gibi başlıklar yer aldı.

Ayrıca ikili anlaşmalarla karşılıklı olarak tanınacak aşı karneleri gibi yenilikçi çözümler ve mekanizmalar sayesinde uluslararası yolcu taşımacılığı ve turizmin önünün açılması konusunda muhtemel iş birliği olanaklarının değerlendirilmesinin kararlaştırıldığına işaret edildi.

Bildiride, katılımcılarca geliştirilen aday aşıların klinik çalışmalarına ev sahipliği yapılması da dahil olmak üzere aşı geliştirme konusundaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi için ilgili makamlara tavsiyede bulunulması ve salgını kontrol altına almak üzere iş birliklerini ve dayanışmalarını güçlendirmeye davet kararına da yer verildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı da dahil gerekli bütün tıbbi malzemelere eşit erişim imkanı sağlanması gerektiği vurgulanan bildiride, doğal afetler karşısında bölgesel iş birliği ve hızlı müdahale kapasitelerini geliştirmelerinin yanı sıra GDAÜ Parlamenter Asamblesinin Daimi Sekretaryasının halen kurulamamış olmasına da dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca ekonomik büyüme, beyin göçü, yoksulluk, nüfusun azalması ve hayat kalitesi gibi konuları içeren Güneydoğu Avrupa 2030 Stratejisi de aktarıldı.

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1)
Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1)
Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1)
Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1)

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nda nihai bildiri kabul edildi (1) - Son Dakika


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