Şentop: Ülkemizde büyük bir afet yaşandı - Son Dakika

TEKIRDAĞ'da Valilik ve AFAD'ın organize ettiği, sel felaketinden etkilenen il ve ilçelere gönderilen yardım TIR'larını uğurlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizde büyük bir afet yaşandı" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'dan sel felaketinden etkilenen bölgelere gönderilen yardım TIR'larını uğurladı. Şentop, "Ülkemizde büyük bir afet yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonrası Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşlarının yardımı devam ediyor. Acil yardım malzemesi şimdi gönderiliyor. Tekirdağ Valiliği ve AFAD'ın organize ettiği, içinde acil yardım malzemesi olan yardım TIR'ları inşallah oradaki vatandaşlarımıza ulaşacak. Tabii sadece bundan ibaret değil. Daha da yardımlar bölgeye gidecek. İnşallah kazasız belasız yardım TIR'ları yerlerine ulaşacaktır" diye konuştu.