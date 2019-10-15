Şentop: "Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir"
30 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:13 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı Suudi bandosunun Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevine çıktı! İşte görüntüler Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı