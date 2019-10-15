Son Dakika Haberleri: Şentop: "Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir"
Son Dakika Güncel Şentop: 'Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir'

Şentop: "Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir"

30 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop: Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir

Mustafa Şentop, Belgrad, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:13 Kaynak: AA
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