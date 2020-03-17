Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Umreye giden umreden... - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop: '(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Umreye giden umreden... - Son Dakika

Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Umreye giden umreden...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş."

Şentop: (Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Umreye giden umreden...

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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