Son Dakika Haberleri: Şentop: "Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez"
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Şentop: "Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez"

19 dakika önce

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. (2)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin "O gün vatanımızı bölmeye, parçalamaya, önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanlar bugün de benzer oyunlar oynamaktadır. Ancak milletimiz, bu kirli oyunları geçmişte 'millet ruhu' ile bozmuştur. Bugün de herhangi bir işgal yahut bölme teşebbüsüne karşı en büyük savunma gücümüz işte bu millet ruhudur." dedi.
Şentop: Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez
Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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