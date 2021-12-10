Şentop ve İSİPAB heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.
TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenen İSİPAB 16. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan heyet, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen açılış oturumunun ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.
Şentop ve heyet, cuma namazını burada kıldı.
Cuma namazı çıkışında Mustafa Şentop, bölgedeki esnafla selamlaşarak, sohbet etti.
Kaynak: AA
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