Şentop ve İSİPAB heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cuma namazı çıkışında Mustafa Şentop, bölgedeki esnafla selamlaşarak, sohbet etti.

Şentop ve heyet, cuma namazını burada kıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenen İSİPAB 16. Konferansı dolayısıyla İstanbul 'da bulunan heyet, Dolmabahçe Sarayı 'nda düzenlenen açılış oturumunun ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.

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