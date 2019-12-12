Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar - Son Dakika

Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi İmza töreni TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi

İmza töreni

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.

Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar

Mustafa Şentop, Abdullah Al, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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