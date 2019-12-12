Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar - Son Dakika

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Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi İmza töreni TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:48 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi
İmza töreni
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.
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