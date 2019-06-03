Son Dakika Haberleri: Şentop ve Kurtulmuş Kırklareli'nde cenazeye katıldı
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Şentop ve Kurtulmuş Kırklareli'nde cenazeye katıldı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti üyesi Kadir Doğan'ın Kırklareli'ndeki cenaze törenine katıldı.

Şentop ve Kurtulmuş Kırklareli'nde cenazeye katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti üyesi Kadir Doğan'ın Kırklareli'ndeki cenaze törenine katıldı.
Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan (55) için Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.
Meclis Başkanı Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Doğan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Şentop ve Kurtulmuş, kılınan cenaze namazının ardından cemaatle birlikte Doğan'ın tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı.
Geçmiş dönem AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevi de bulunan Doğan'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Kadir Doğan, AK Parti, Kırklareli, Güncel
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