Son Dakika Haberleri: Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (1) - ANKARA
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Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (1) - ANKARA

2 saat önce

- İstiklal Marşı okunması Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bırakması Şentop ve Soylu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunma ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve...

- İstiklal Marşı okunması
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bırakması
Şentop ve Soylu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunma
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı. (1)
Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (1) - ANKARA
Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:22 Kaynak: AA
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