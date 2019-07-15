Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (1) - ANKARA
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- İstiklal Marşı okunması Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bırakması Şentop ve Soylu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunma ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:22 Kaynak: AA
- İstiklal Marşı okunması
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bırakması
Şentop ve Soylu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunma
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka
Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı. (1)
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