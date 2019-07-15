Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (2)
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- Şehitler için dua edilmesi -TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:42 Kaynak: AA
- Şehitler için dua edilmesi
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Karşıyaka
Şehitliği'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, anma programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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