Son Dakika Haberleri: Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (2)
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Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (2)

1 saat önce

- Şehitler için dua edilmesi -TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret etti.

- Şehitler için dua edilmesi
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, anma programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
Şentop ve Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programına katıldı (2)
Süleyman Soylu, Mustafa Şentop, Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:42 Kaynak: AA
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