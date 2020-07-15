Şentop: "Yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ihanettir" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törene katıldı. (3)

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir."

TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır."