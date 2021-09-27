Şentop: "Yeni alfabenin bizi birbirimize yakınlaştıracağını düşünüyorum" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kazakistan temaslarının ikinci gününe başkent Nur Sultan'ın sembolü olarak bilinen Bayterek Kulesi'ni ziyaret ederek başladı. Daha sonra Kazakistan Meclis binasına geçen Şentop ve beraberindeki heyet, burada Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin tarafından karşılandı. Daha sonra Şentop ve Nigmatulin başkanlığındaki heyetler, ikili görüşmeler gerçekleştirmek için toplantı salonunda bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için Kazakistan'ın özel yeri bulunan bir ülke olduğunu vurguladı. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Şentop burada yaptığı konuşmaya Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Kazakistan'ın hem Türk dünyasının insan kaynağı, hem de Osmanlı Devleti'nin kurulmasını sağlayan anlayışın kaynağı olan Hoca Ahmet Yesevi'ye ev sahipliği yapmasından kaynaklanan iki yönden önemine işaret etti. Şentop, "Hem maddi anlamda hem manevi anlamda bizim köklerimiz burada" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk dili konuşan ülkeler asamblesi olan TÜRKPA'nın da bölge için önemine dikkat çekerek, Kazakistan'ın alfabe değişikliği konusunda attığı adımlar Türkiye'de de büyük bir memnuniyet ve ilgiyle takip edildiğini vurguladı. Şentop, "Yeni alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız"

Özbekistan'ın da yeni alfabe için çalıştığını hatırlatan Şentop, tüm Türk devletlerinin ortak bir alfabede buluşabilmesi için bilimsel bir kurultay toplanmasını önererek şunları söyledi:

"Böyle önemli adımların atıldığı bir süreçte dil ve alfabe çalışması yapmak, birbirimizle daha fazla ortaklaşma zeminleri aramak için ilmi kurultayın toplanmasını faydalı olacağı kanaatindeyim. 1926'da Bakü'de 1. Türkoloji kongresi yapılıyor ve o kongrede Türk dili için bir Latin alfabesi benimseniyor. ve yaklaşık 8 yıl Rusya'da bulunan Türk halklar o alfabeyi kullanıyor. Türkiye'nin de Latin harflerini kabulünün en önemli gerekçelerinden birisi bütün Türk halklarının, topluluklarının, o alfabeyi kullanıyor olması. Bu büyük bir fırsat. Yeni çalışmaların yapıldığı dönemde aynı şeyleri yazıp okumak aynı kitapları bütün Türk coğrafyasında basmak imkanı sağlayabilir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız. Araya giren engeller, uzun yıllar bizi uzak tutsa da dilimiz, kelimelerimiz, inançlarımız, hayata bakışımız aynı. Kültürel ilişkilerimizi hızlı bir şekilde güncellemeliyiz. Dilde, fikirde ülküde birlik için dil ve kültür alanındaki irtibatlarımızı artırmalıyız. Kurumsallaştırmalıyız."

"İşbirliğimizi çeşitlendirebiliriz"

Şentop, Nur Sultan Türk Kültür Merkezi'ne hukuki statü kazandırılması için destek istedi. Şentop görüşmede, ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan konulara da değindi. TBMM Başkanı, ilgili şirketlerin Kazak kurumları arasında çeşitli İHA sistemleri konusunda somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmekte olduğunu memnuniyetle öğrendiğini söyledi. Şentop, "Bu alandaki işbirliğimizi Hazar Denizinde tersane inşa edilmesi, A400 uçaklarının bakım ve onarımı için işbirliğine gidilmesi gibi projelerle çeşitlendirebiliriz. Bu çerçevede bir hususu yüksek dikkatinize sunmak isterim. ASELSAN'ın Kazakistan'la ortaklaşa kurduğu KAE firmasını işbirliğimizin somut sonuçlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da FETÖ'yle mücadele bağlamında ümit verici gelişmeler olduğuna işaret ederek, bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop, ikinci görüşmesini Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile gerçekleştirdi.

Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev, dünyada oluşan istikrarsızlığa rağmen Türk dili konuşan devletler arasında iş birliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti. Tokayev, "Hiç kimse dünyada düzenin nasıl gelişeceğini tam olarak tahmin edemez. Buna rağmen Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler güven ve dostluğa dayalı olarak başarıyla gelişiyor" dedi. Türkiye'nin uluslararası arenada artan rolüne vurgu yaparak kardeş ülkenin başarılarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Tokayev, gelecekte daha fazla ikili iş birliğinden umutlu olduklarını da belirtti.

Şentop ise Kazakistan temasları kapsamında kendisiyle görüşme fırsatı bulduğu için Tokayev'e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde ilerlediğini kaydeden Şentop, "Kasım ayında ülkemizde yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Zirvesi'nde Türk dünyasının birliğini daha da güçlendirmeye yönelik bir dizi önemli kararların alınmasını temenni ediyoruz. Bu zirveye sizi de bekliyoruz" dedi.

Şentop, Nazarbayev'le görüştü

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. - NURSULTAN