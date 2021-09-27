Üye Girişi
Şentop: "Yeni alfabenin bizi birbirimize yakınlaştıracağını düşünüyorum" - Son Dakika

Şentop: "Yeni alfabenin bizi birbirimize yakınlaştıracağını düşünüyorum"

27.09.2021 15:22
Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kazakistan temaslarının ikinci gününe başkent Nur Sultan'ın sembolü olarak bilinen Bayterek Kulesi'ni ziyaret ederek başladı. Daha sonra Kazakistan Meclis binasına geçen Şentop ve beraberindeki heyet, burada Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin tarafından karşılandı. Daha sonra Şentop ve Nigmatulin başkanlığındaki heyetler, ikili görüşmeler gerçekleştirmek için toplantı salonunda bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için Kazakistan'ın özel yeri bulunan bir ülke olduğunu vurguladı. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Şentop burada yaptığı konuşmaya Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Kazakistan'ın hem Türk dünyasının insan kaynağı, hem de Osmanlı Devleti'nin kurulmasını sağlayan anlayışın kaynağı olan Hoca Ahmet Yesevi'ye ev sahipliği yapmasından kaynaklanan iki yönden önemine işaret etti. Şentop, "Hem maddi anlamda hem manevi anlamda bizim köklerimiz burada" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk dili konuşan ülkeler asamblesi olan TÜRKPA'nın da bölge için önemine dikkat çekerek, Kazakistan'ın alfabe değişikliği konusunda attığı adımlar Türkiye'de de büyük bir memnuniyet ve ilgiyle takip edildiğini vurguladı. Şentop, "Yeni alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız"

Özbekistan'ın da yeni alfabe için çalıştığını hatırlatan Şentop, tüm Türk devletlerinin ortak bir alfabede buluşabilmesi için bilimsel bir kurultay toplanmasını önererek şunları söyledi:

"Böyle önemli adımların atıldığı bir süreçte dil ve alfabe çalışması yapmak, birbirimizle daha fazla ortaklaşma zeminleri aramak için ilmi kurultayın toplanmasını faydalı olacağı kanaatindeyim. 1926'da Bakü'de 1. Türkoloji kongresi yapılıyor ve o kongrede Türk dili için bir Latin alfabesi benimseniyor. ve yaklaşık 8 yıl Rusya'da bulunan Türk halklar o alfabeyi kullanıyor. Türkiye'nin de Latin harflerini kabulünün en önemli gerekçelerinden birisi bütün Türk halklarının, topluluklarının, o alfabeyi kullanıyor olması. Bu büyük bir fırsat. Yeni çalışmaların yapıldığı dönemde aynı şeyleri yazıp okumak aynı kitapları bütün Türk coğrafyasında basmak imkanı sağlayabilir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız. Araya giren engeller, uzun yıllar bizi uzak tutsa da dilimiz, kelimelerimiz, inançlarımız, hayata bakışımız aynı. Kültürel ilişkilerimizi hızlı bir şekilde güncellemeliyiz. Dilde, fikirde ülküde birlik için dil ve kültür alanındaki irtibatlarımızı artırmalıyız. Kurumsallaştırmalıyız."

"İşbirliğimizi çeşitlendirebiliriz"

Şentop, Nur Sultan Türk Kültür Merkezi'ne hukuki statü kazandırılması için destek istedi. Şentop görüşmede, ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan konulara da değindi. TBMM Başkanı, ilgili şirketlerin Kazak kurumları arasında çeşitli İHA sistemleri konusunda somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmekte olduğunu memnuniyetle öğrendiğini söyledi. Şentop, "Bu alandaki işbirliğimizi Hazar Denizinde tersane inşa edilmesi, A400 uçaklarının bakım ve onarımı için işbirliğine gidilmesi gibi projelerle çeşitlendirebiliriz. Bu çerçevede bir hususu yüksek dikkatinize sunmak isterim. ASELSAN'ın Kazakistan'la ortaklaşa kurduğu KAE firmasını işbirliğimizin somut sonuçlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da FETÖ'yle mücadele bağlamında ümit verici gelişmeler olduğuna işaret ederek, bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop, ikinci görüşmesini Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile gerçekleştirdi.

Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev, dünyada oluşan istikrarsızlığa rağmen Türk dili konuşan devletler arasında iş birliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti. Tokayev, "Hiç kimse dünyada düzenin nasıl gelişeceğini tam olarak tahmin edemez. Buna rağmen Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler güven ve dostluğa dayalı olarak başarıyla gelişiyor" dedi. Türkiye'nin uluslararası arenada artan rolüne vurgu yaparak kardeş ülkenin başarılarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Tokayev, gelecekte daha fazla ikili iş birliğinden umutlu olduklarını da belirtti.

Şentop ise Kazakistan temasları kapsamında kendisiyle görüşme fırsatı bulduğu için Tokayev'e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde ilerlediğini kaydeden Şentop, "Kasım ayında ülkemizde yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Zirvesi'nde Türk dünyasının birliğini daha da güçlendirmeye yönelik bir dizi önemli kararların alınmasını temenni ediyoruz. Bu zirveye sizi de bekliyoruz" dedi.

Şentop, Nazarbayev'le görüştü

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. - NURSULTAN

Şentop: Yeni alfabenin bizi birbirimize yakınlaştıracağını düşünüyorum

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Kazakistan, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şentop: 'Yeni alfabenin bizi birbirimize yakınlaştıracağını düşünüyorum' - Son Dakika


Son Dakika

Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı 15:34 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim 15:32 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu 15:19 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı 14:44 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor 14:28 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak 14:09 Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı 12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı

Son Dakika Haberleri
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:33 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
15:31 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
14:38 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
14:27 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması         
15:33
Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı         
15:20
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız         
15:09
Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı         
14:51
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak         
14:25
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 15:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Şentop: "Yeni alfabenin bizi birbirimize yakınlaştıracağını düşünüyorum" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement