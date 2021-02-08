Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." - Son Dakika

Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir."
08.02.2021 13:01
Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir."
Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir."
Anayasa, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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