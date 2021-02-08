Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir."

Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir."

Şentop: "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir."

Anayasa, Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Şentop: 'Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir.' - Son Dakika

Son Dakika

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