TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1)

11.01.2021 17:38

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum." dedi.

Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün hafta sonuna gelmesi nedeniyle ziyareti bugün gerçekleştirdiğini belirten Şentop, gazetecilerin gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Basın mensuplarının yeni yılda Meclis çalışmalarının neler olacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Şentop, yeni bir hükümet sistemine geçişin olduğunu ve TBMM İçtüzüğü'nün oldukça eski olduğunu söyledi. Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 1973'te hazırlandığını ve o dönemde iki bölümlü bir parlamentonun bulunduğunu anlattı.

Yeni sisteme göre Meclisi biraz daha yasama alanında etkin hale getirecek enstrümanların iç tüzükte olması gerektiğini ifade eden Şentop, eskiden kanun önerilerinin iki şekilde yapılabildiğini, milletvekillerinin önerilerinin kanun teklifi, hükümetin önerilerinin ise kanun tasarısı olduğunu ancak artık tasarının sistemden çıktığını, sadece milletvekillerinin kanun teklifi verebildiğini anımsattı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski sistemde hükümet sadece tasarı yoluyla kanun önerisinde bulunmuyordu ayrıca yasalaşan kanun tekliflerinin önemli bir kısmının da altyapı çalışmaları hükümet tarafından yapılıyordu. Buna uygun da hükümet kısmında çalışmaları yürütecek yapılar vardı. Fakat şimdi sistem değişince bu sefer tekliflerle ilgili altyapı çalışmalarının bir nevi mutfak çalışmalarının Meclis'te yapılması lazım ve bu bakımdan özellikle Meclis komisyonlarına biraz daha fazla çalışma imkanı tanımak ve elindeki enstrümanları arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan, yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir."

Bu konuda farklı ülkelerdeki uygulamalar üzerine çalışmalar yapıldığını ifade eden Şentop, "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2021 yılının İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü olduğunu dile getiren Şentop, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasına ilişkin bir teklif hazırladığını ve siyasi partilerin hepsinin destek vermesiyle bunun kabul edildiğini söyledi. Şentop, İstiklal Marşı'nın o tarihte kabulünün aynı zamanda TBMM'nin İstiklal Harbi'nin artık kazanıldığına dair bir kanaate sahip olması anlamına geldiğini söyledi. Şentop, konuya ilişkin birçok çalışmanın ve serginin de olacağını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, 1921 Anayasası'nın kabulünün de 100. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 20, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde konuya ilişkin bir sempozyum düzenleneceğini bildirdi. Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümüne ilişkin aksayan, ertelenen çalışmaları da tamamlayacaklarını söyledi.

(Sürecek)

TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1)
TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1)
TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1)
TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1)

Parlamento Muhabirleri Derneği, Mustafa Şentop, Ocak, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: (1) - Son Dakika


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