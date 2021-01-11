Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım" - Son Dakika

Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım"
11.01.2021 17:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.(1)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir."
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