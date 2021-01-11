Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.(1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir."