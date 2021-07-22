Üye Girişi
Sentromer Nedir ve Bitki Hücresinde Bulunur mu? Sentromer Bölünmesi ve Ayrılması Hangi Evrede Gerçekleşir - Son Dakika

Sentromer Nedir ve Bitki Hücresinde Bulunur mu? Sentromer Bölünmesi ve Ayrılması Hangi Evrede Gerçekleşir

22.07.2021 15:41
Sentromer Nedir ve Bitki Hücresinde Bulunur mu? Sentromer Bölünmesi ve Ayrılması Hangi Evrede Gerçekleşir, System.String[]

Sentromer, kopyalanmış kromozomların mitoz ve mayoz sırasında iki yavru hücreye hareketinden sorumlu olan bir DNA bölgesidir.

Sentromer, kopyalanmış kromozomların mitoz ve mayoz sırasında iki yavru hücreye hareketinden sorumlu olan bir DNA bölgesidir.

Sentromer Nedir?

Sentromerler, ücre bölünmesi sırasında iş miline fiziksel olarak bağlanan kromozomal bölgeler olan sentromerler, genetik materyalin yavru hücreler arasında eşit bölünmesini sağlar. Ökaryotik yaşamda her yerde bulunurlar ve gereklidirler. Çeşitli organizmalardan yapılan çalışmalar, kafa karıştırıcı ve büyük ölçüde açıklanamayan kalan, sentromer form ve işlevde geniş bir çeşitlilik ortaya koymaktadır. Her kromozomda bir sentromer vardır ve sentromerler iki ana işlevden sorumludur.

Sentromer İşlevleri Nelerdir?

Bir sentromerin önemli bir işlevi, kardeş kromatidleri birleştirmektir. Kopyalanmış bir kromozomun iki kopyasına kardeş kromatitler denir ve fiziksel olarak gelecekteki iki yavru hücreye çekilme zamanı gelene kadar bir arada kalmaları gerekir. Bu, her yavru hücrenin her kromozomun tam olarak bir kopyasını almasını sağlar.

Cohesinler, kromatidleri birbirine yapışmış halde tutan proteinlerdir. Mitozun başlangıcında, kohezinler kromatitler boyunca eşit olarak dağılır, bu nedenle tüm uzunlukları boyunca birbirine yapışır. Metafaz ile, tüm kromozomlar ayrılmadan hemen önce hücrenin ortasında sıralandığında, kohezinler yalnızca sentromer bölgelerinde bulunur, bu nedenle kardeş kromatitler yalnızca oraya bağlanır. Bu şemada bunun neye benzediğini görebilirsiniz.

Sentromerin diğer ana işlevi, mikrotübülleri mitotik mile tutturmaktır. Bu fonksiyonda sentromer, mitotik iğdeki mikrotübüllere bağlanan özel bir protein yapısı olan kinetokorun oluşumunu yönetir. Her bir kromatitte, kinetokor DNA'nın sentromer bölgesinde oluşur. Tüm kromatitler mitotik mile bağlandıktan sonra, mikrotübüller kardeş kromatitleri iki gelecek yavru hücreye ayırır.

Bu bilgilerle, her bir kromozomun tam olarak bir sentromere sahip olmasının neden bu kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Bir kromozomun iki sentromeri varsa, mitoz sırasında iki farklı yöne çekilerek parçalanabilir. Sentromerleri yoksa rastgele olarak yavru hücrelere dağılır ve sonunda kaybolur.

Yoğunlaştırılmış, çoğaltılmış bir kromozomda, sentromerin nerede olduğunu görmek kolaydır. İki kromatidin bağlandığı ve bir X şekli oluşturduğu kısımdır. Tek bir yoğunlaştırılmış kromozomda bile, sentromer, mikroskopta görülebilen bir daralma oluşturur. 'Centro' merkez ve 'sadece' parça anlamına gelir, ancak sentromerler her zaman bir kromozomun tam merkezinde bulunmaz. Çeşitli farklı pozisyonlara sahip olabilirler.

Sentromer yaklaşık olarak bir kromozomun merkezinde olduğunda, buna metasentrik denir. 'Meta' orta anlamına gelir. Submetasentrik sentromerler, kromozomun bir ucuna diğerinden daha yakındır. Kromozomun bir ucuna çok yakın olan sentromerler, akrosantrik olarak adlandırılır. "Acro", üst veya ekstremite anlamına gelir. Telosentrik sentromerler, bir kromozomun en ucunda konumlanmıştır. 'Telo' son veya son anlamına gelir.

Sentromerler Bitki Hücresinde Bulunur mu?

Bitki sentromerleri genellikle belirli bir türe özgü olan, ancak hızla gelişen basit tekrarların ardışık dizilerinden oluşur. Centromere spesifik retroelementler de mevcuttur. Bu diziler, kinetokorun bölgesini tutturan histon H3'ün sentromere özgü bir varyantı ile ilişkilidir. Bu tür DNA dizileri sentromere özgü olmakla birlikte, sentromerlerin bu tür tekrarların yokluğunda oluşması ve dikentrik kromozomlardaki sentromerlerin düzenli olarak inaktivasyona uğraması ile gösterildiği gibi, sentromer aktivitesinin spesifikasyonu epigenetik bir bileşene sahiptir.

Sentromer Bölünmesi ve Ayrılması Hangi Evrede Gerçekleşir?

Sentromer, bir çift kardeş kromatidi birbirine bağlayan bir kromozomun DNA dizisidir. Kromozom segregasyonundan sorumlu olan oldukça karmaşık multiplrotein yapısı olan kinetokorlar için site görevi görür. Hücre bölünmesi sırasında, kromozomlar farklı hücrelere ayrıldığında, bir kromozomun ortasında bulunan sentromerler ayrılır. Bu kromozom bölünmesi Anafaz 2 sırasında meydana gelir. Anafaz sırasında 1-homolog kromozomlar hücrenin her iki tarafına ayrılır ve sentromer sağlamdır. Anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrılır ve sentromer ikiye ayrılır, bu da iki ayrı kromatid ile sonuçlanır.

Genetik, Nedir, Bitki, Dna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sentromer Nedir ve Bitki Hücresinde Bulunur mu? Sentromer Bölünmesi ve Ayrılması Hangi Evrede Gerçekleşir - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeniz 9 gün sonra bulundu 15:38 Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeniz 9 gün sonra bulundu Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor 15:30 Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı 15:19 Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı
Kardeşinin ölümüyle sarsılan Alişan'dan yeni paylaşım! Dua edenlere teşekkür edip, tüm hastalara şifa diledi 14:34 Kardeşinin ölümüyle sarsılan Alişan'dan yeni paylaşım! Dua edenlere teşekkür edip, tüm hastalara şifa diledi Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli 14:13 Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı 13:35 Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı 11:50 PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı

Son Dakika Haberleri
15:41 Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!
15:37 Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeniz 9 gün sonra bulundu
15:33 Dalgaların ölüme sürüklediği genci, uzatılan havlu kurtardı! Nefes kesen anlar kameralarda
15:30 Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor
15:26 Yeşilköy'den utanç görüntüleri! Sahilde piknik yapıp, arkalarında çöp dağlarını bıraktılar
15:19 Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı
15:03 Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil
14:34 Kardeşinin ölümüyle sarsılan Alişan'dan yeni paylaşım! Dua edenlere teşekkür edip, tüm hastalara şifa diledi
14:29 İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı
13:50 Tokyo Olimpiyatlarında skandalların sonu gelmiyor! Törenden sorumlu yetkili, soykırımı alaya alan sözleri sonrası görevden alındı
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Dalgaların ölüme sürüklediği genci, uzatılan havlu kurtardı! Nefes kesen anlar kameralarda Dalgaların ölüme sürüklediği genci, uzatılan havlu kurtardı! Nefes kesen anlar kameralarda         
15:34
Yeşilköy'den utanç görüntüleri! Sahilde piknik yapıp, arkalarında çöp dağlarını bıraktılar Yeşilköy'den utanç görüntüleri! Sahilde piknik yapıp, arkalarında çöp dağlarını bıraktılar         
15:27
Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil         
15:03
İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı         
14:30
Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti         
13:40
Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi         
13:29
Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır         
11:28
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu         
10:24
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor         
09:51
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor         
09:37
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 15:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sentromer Nedir ve Bitki Hücresinde Bulunur mu? Sentromer Bölünmesi ve Ayrılması Hangi Evrede Gerçekleşir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement