Son Dakika Haberleri: Şentürk ve Birgül Mazbatalarını Aldı

Şentürk ve Birgül Mazbatalarını Aldı

33 dakika önce

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Genel Meclis Üyesi Sinan Birgül, mazbatalarını aldı.

Şentürk ve Birgül Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Genel Meclis Üyesi Sinan Birgül, mazbatalarını aldı.

MHP'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Haşim Şentürk ve yine MHP'den İl Genel Meclis Üyesi seçilen Sinan Birgül, beraberlerindeki İl Başkanı Bekir Kasap, MKYK Üyesi İdris Aydın, Aydıntepe MHP İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ile adliyeye gelip mazbatalarını aldılar.

Mazbatayı aldıktan sonra açıklama yapan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Aydıntepe'ye yeniden hizmet etme fırsatı buldum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah görevimizi ikinci kez layıkıyla yerine getireceğiz. Tabii yükümüz iki kat daha arttı. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi tüm halkımıza eşit bir şekilde hizmetlerimizi sunacağız" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: İHA

Bekir Kasap, Haşim Şentürk, Aydıntepe, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:43:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentürk ve Birgül Mazbatalarını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]