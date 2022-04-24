Şenyaşarlar Soruşturmasında 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şenyaşarlar Soruşturmasında 4 Tutuklama

24.04.2022 10:49
Şenyaşarlar Soruşturmasında 4 Tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde 3’ü Şenyaşar Ailesi’nden olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmada, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız’ın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde 3'ü Şenyaşar Ailesi'nden olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmada, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde Suruç'ta esnafı ziyaret etmişti. Esnaf ziyareti sırasında Şenyaşar Ailesi'ne ait dükkana giren Yıldız ve yakınları ile Şenyaşar Ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıkmış; dükkanda başlayan ve yaralıların kaldırıldığı hastanede de süren kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirirken 8 kişi yaralanmıştı.

Şenyaşar Ailesi'nin iş yerinde yaşanan olaya ilişkin davada, saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay hapis, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın olaydan 15 ay sonra adliyeye teslim olan ağabeyi Enver Yıldız'a ise 'haksız tahrik altında suç işlediği' gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilmişti.

4 YIL SONRA 4 TUTUKLAMA

Şenyaşar Ailesi'nden üç kişinin öldürüldüğü hastanedeki olaylara ilişkin soruşturmada ise yaklaşık 4 yıldır hiçbir gelişme olmamış; Şenyaşar Ailesi bu nedenle Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbeti' tutmaya başlamıştı.

Hastanedeki olaylara ilişkin soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 kişiden 2'si serbest bırakıldı. AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğenleri Osman Şah Yıldız, Şeğsin Yıldız, danışmanı Mustafa Amaç ve akrabaları İbrahim Şimşek, Mikail Şimşek ve Osman Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise dün Şanlıurfa Adliyesi'ne gönderildi.

Şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra 'kasten öldürme' ve 'delilleri karartma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken aralarında Celal Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUMLAR
500
2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

Celal Yıldız, Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Şenyaşarlar Soruşturmasında 4 Tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Şenyaşarlar Soruşturmasında 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement