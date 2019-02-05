Son Dakika Haberleri: Şenyayla Bölgesinde 6 Odalı Sığınak Bulundu

Şenyayla Bölgesinde 6 Odalı Sığınak Bulundu

44 dakika önce

Muş İl Jandarma Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak bulundu.

Şenyayla Bölgesinde 6 Odalı Sığınak Bulundu, System.String[]
Muş İl Jandarma Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak bulundu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca, Şenyayla bölgesinde 3 Şubat 2019 günü 'İstihbarata Dayalı Hava Hücum Destekli Nokta Operasyonu' icra edildiği belirtildi. İcra edilen temas araması neticesinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılan 6 odalı sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Sığınak içerisinde; 10 adet büyük tüp (9'u dolu), 1 adet boş küçük tüp, 1 adet dört gözlü ocak, 200 metre çamaşır ipi, 100 metrekare sera naylonu, 60 metrekare naylon branda, 18 adet büyük pil, örgütsel dokümanlar, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Gücümüzün kaynağı vatan ve millet aşkıyla, zorlu kış koşullarına aldırmadan terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

Jandarma, Muş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:56:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenyayla Bölgesinde 6 Odalı Sığınak Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]