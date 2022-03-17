Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı

17.03.2022 14:17
Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş'un Şenyayla bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş'un Şenyayla bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün gece saat 02.35 sularında Üçevler grup köyü tarafına gitmek isteyen 3 vatandaş, kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri tarafından vatandaşlar mahsur kaldığı yerden alınarak sabah saatlerinde güvenli alana nakledildi. - MUŞ

Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı
Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kar, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika


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