Son Dakika Haberleri: Şenyayla bölgesinde terör operasyonu
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Şenyayla bölgesinde terör operasyonu

1 saat önce

Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesinde barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Şenyayla bölgesinde terör operasyonu, System.String[]

Muş-Diyarbakır- Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesinde barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.
Muş, Diyarbakır'ın Kulp ve Bingöl'ün Solhan ilçeleri sınırlarında yer alan Şenyayla Bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Üç ilin sınırında yer alan Şenyayla'da bulunan Seresipi, Eskar, Kozme ve Zengök bölgelerinde barınan terörist gruplar tespit edildi. Bunun üzerine havadan yerli üretim ATAK helikopterler tarafından bölge de belirlenen noktalar vuruldu. Ardından teröristlerin etkisiz hale getirmek için karadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Bölgeye helikopterlerle indirilen özel birlikler, ormanlık alanda arama yaparak ilerlerken, operasyon bölgesi havadan da sürekli olarak helikopterler tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Helikopter geçişleri
-Vurulan yerden dumanların çıkması
-Bölgeden detay
-Bölgeye sevk edilen askeri zırhlı araçlardan detay
-Bölgedeki zırhlı araçlardan detaylar

Boyut: 234 MB

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Diyarbakır, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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